Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, dün saat 20.40 sıralarında İstanbul istikametinde meydana geldi.

Son Güncelleme:
Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı

Bolu'da A.Y. (56) yönetimindeki tır ile M.E. (24) idaresindeki tır çarpıştı. İlk çarpışmanın ardından her iki araç sağ şeritte beklemeye geçti. Bu esnada, Y.G. (52) yönetimindeki kamyonet, durmakta olan tırın dorsesine çarptı. Kamyonet sürücüsü Y.G. araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası Bolu
Son Güncelleme:
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Aydın’da Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi Aydın’da Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi
Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi