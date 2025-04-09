Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı

Bolu'da A.Y. (56) yönetimindeki tır ile M.E. (24) idaresindeki tır çarpıştı. İlk çarpışmanın ardından her iki araç sağ şeritte beklemeye geçti. Bu esnada, Y.G. (52) yönetimindeki kamyonet, durmakta olan tırın dorsesine çarptı. Kamyonet sürücüsü Y.G. araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA