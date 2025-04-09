Feci Kaza: Otomobil Refüje Savruldu

Bolu-Mudurnu kara yolunda, Abant kavşağı mevkiinde yaşanan korkunç kaza, görenleri şoke etti. Sercan Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Korkunç bir hızla yol dışına savrulan araç, önce bir aydınlatma direğine çarptı, ardından orta refüje çıkarak ancak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan Sercan Ö. ve araçtaki çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada maddi hasar oluşan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA