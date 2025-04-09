Feci Kaza: Otomobil Refüje Savruldu

Bolu-Mudurnu kara yolunda gerçekleşen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada bir çocuk ve sürücü yaralı.

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Feci Kaza: Otomobil Refüje Savruldu

Bolu-Mudurnu kara yolunda, Abant kavşağı mevkiinde yaşanan korkunç kaza, görenleri şoke etti. Sercan Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Korkunç bir hızla yol dışına savrulan araç, önce bir aydınlatma direğine çarptı, ardından orta refüje çıkarak ancak durabildi.

Feci Kaza: Otomobil Refüje Savruldu - Resim : 1

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan Sercan Ö. ve araçtaki çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada maddi hasar oluşan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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