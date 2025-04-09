Özgür Özel'den Duruşma Öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Ziyaret

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. CHP lideri Özgür Özel duruşma öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti.

Özgür Özel'den Duruşma Öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Ziyaret

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında dehşeti yaşadı.

15 yaşındaki B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli 15 yaşındaki U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özgür Özel'den Duruşma Öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesine Ziyaret - Resim : 1

Sanık B.B ve U.B.'nin 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor. Sanıklar yarın saat 10.00’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine duruşma öncesi taziye ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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