NASA'nın Uydusundan Heyecanlandıran Keşif: Binlerce 'Gizli' Dağ Ortaya Çıktı

NASA'nın uydusu SWOT okyanusların altında 100 binden fazla bilinmeyen dağ ve tepeyi haritalandırdı.

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NASA'nın Uydusundan Heyecanlandıran Keşif: Binlerce 'Gizli' Dağ Ortaya Çıktı

NASA’nın uydusu SWOT, Dünya’nın okyanuslarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkardı. Okyanus yüzeyindeki milimetrik yükseklik değişimlerini kullanarak deniz tabanındaki 100 binden fazla bilinmeyen dağ ve tepe haritalandırıldı.

NASA'nın Uydusundan Heyecanlandıran Keşif: Binlerce 'Gizli' Dağ Ortaya Çıktı - Resim : 1

Okyanus tabanının doğru şekilde haritalanması; güvenli deniz taşımacılığından, iletişim kablolarının döşenmesine, derin deniz akıntılarından levha tektoniğine kadar birçok alanda kritik önem taşıyordu.

NASA'nın Uydusundan Heyecanlandıran Keşif: Binlerce 'Gizli' Dağ Ortaya Çıktı - Resim : 2

SWOT uydusu, yeryüzünün yüzde 90’ına yakınını her 21 günde bir tarayabiliyor. Daha önceki uydu gözlemleri, yalnızca 1 kilometre yüksekliğindeki büyük dağları tespit edebiliyordu. SWOT sayesinde bu sınır 500 metreye kadar indi. Böylece bilinen deniz altı dağlarının sayısı 44 binden 100 bine çıktı.

Kaynak: DHA

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