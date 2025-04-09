Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Araç Ağaca Saplandı

Çatalca'da meydana gelen feci kaza, akıllara durgunluk verdi. Çatalca'dan Gümüşpınar yönüne seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Kontrolünü kaybeden araç, ormanlık alanda hızla ilerleyerek bir ağaca saplandı. Otomobil, kaza sonrası adeta hurdaya dönerek korkunç bir hal aldı.

Ekipler, yaralı sürücüyü araçtan çıkartabilmek için büyük bir çaba sarf etti. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından başlatılan inceleme, olayın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak amacıyla sürüyor.

Kaynak: İHA