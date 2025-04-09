Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Araç Ağaca Saplandı

Çatalca'da kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alanda ağaca saplandı. Feci kazada bir kişi yaralandı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Araç Ağaca Saplandı

Çatalca'da meydana gelen feci kaza, akıllara durgunluk verdi. Çatalca'dan Gümüşpınar yönüne seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Kontrolünü kaybeden araç, ormanlık alanda hızla ilerleyerek bir ağaca saplandı. Otomobil, kaza sonrası adeta hurdaya dönerek korkunç bir hal aldı.

Ekipler, yaralı sürücüyü araçtan çıkartabilmek için büyük bir çaba sarf etti. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Araç Ağaca Saplandı - Resim : 1

Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından başlatılan inceleme, olayın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak amacıyla sürüyor.

Ambulans Kazaya Karıştı, 3’ü Sağlık Çalışanı 6 YaralıAmbulans Kazaya Karıştı, 3’ü Sağlık Çalışanı 6 YaralıGüncel

Feci Kaza: Otomobil Refüje SavrulduFeci Kaza: Otomobil Refüje SavrulduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası Çatalca
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
NASA'nın Uydusundan Heyecanlandıran Keşif: Binlerce 'Gizli' Dağ Ortaya Çıktı Binlerce 'Gizli' Dağ Ortaya Çıktı
Şanlıurfa'da Toz Bulutu Hayatı Felç Etti Şanlıurfa'da Toz Bulutu Hayatı Felç Etti
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi!
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu