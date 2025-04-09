Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Reyhanlı ilçesinde çeşitli zamanlarda gerçekleşen 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.A., Y.E.H. ve K. G. Olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA