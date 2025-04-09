Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı

Hatay’da 3 farklı motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Motosiklet Hırsızları Polisten Kaçamadı

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Reyhanlı ilçesinde çeşitli zamanlarda gerçekleşen 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.A., Y.E.H. ve K. G. Olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Hatay Hırsızlık Soygun
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