Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu

Yüksek cıva içeren balık türlerinin derisi, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, belirli balıkların derisinde yoğun şekilde biriken cıva nedeniyle bu kısımların tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu

New York’taki Jack & Charlie's ile Leonetta restoranlarının şefi ve ortağı Ed Cotton’ın açıklamalarına göre, marlin, köpek balığı, kılıç balığı ve uskumru gibi balıkların derisi yüksek miktarda cıva içeriyor. Cotton, bu balıkların özellikle derileriyle birlikte tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu - Resim : 1

Uzmanlar, bu türlerin dışında kalan birçok balığın derisinin yenebilir olduğunu vurgulasa da, kabuk ya da deri kısmının fazla tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade ediyor. Ayrıca vatoz gibi dış yüzeyinde diken barındıran balıkların da derisinin yenmemesi gerektiği belirtiliyor.

CIVA, SUDA METİLCİVAYA DÖNÜŞÜYOR

Cıva doğada yaygın şekilde bulunsa da, suyla temas ettiğinde daha zehirli bir hale geliyor. İnorganik cıva, su ekosisteminde metilcivaya dönüşerek fitoplanktonlara geçiyor. Bu planktonları tüketen küçük balıklar, ardından büyük balıklar tarafından yenilerek cıva, besin zincirinde yukarı doğru birikiyor. Bu süreç, büyük avcı balıkların vücutlarında ciddi miktarda metilciva oluşmasına neden oluyor.

Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu - Resim : 2

En yüksek metilciva oranlarının marlin, köpek balığı, kılıç balığı ve uskumru gibi büyük balıklarda görülmesinin temel nedeni de bu. Bu balıkların özellikle derisinde metilciva birikimi daha fazla oluyor. Uzmanlar, bu türlerin düzenli olarak ve derisiyle birlikte tüketilmesinin sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİNE DİKKAT

Cıva zehirlenmesi; baş ağrısı, titreme, konsantrasyon bozukluğu ve hafıza kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ayrıca cıvanın kardiyovasküler sistem üzerinde de zararlı etkiler oluşturabileceği bildiriliyor. Özellikle hamile kadınlar ile küçük çocuklar açısından bu etki daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Uzmanlar, anne karnındaki bebeklerin gelişiminin cıvadan olumsuz etkilenmemesi için hamilelerin balık tüketiminde temkinli davranmasını öneriyor.

SOMON DERİSİ GÜVENLİ VE BESLEYİCİ

Her balığın derisi zararlı değil. Somon gibi omega-3 bakımından zengin balıkların derisi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Somon derisi doğru şekilde pişirildiğinde, faydalı yağlar ve proteinler açısından değerli bir besin haline geliyor. Ancak riskli türler konusunda dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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