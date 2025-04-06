Krizi Fırsata Çevirdi Servetini 2'ye Katladı! Herkes Kaybetti Bir O Kazandı

BUFFETT SERVETİNİ ARTIRMAYI BAŞARDI

Tüm bu kayıplara karşın, yatırım efsanesi Warren Buffett krizi fırsata çeviren tek isim oldu. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği stratejik satışlarla 12,7 milyar dolar kazanç elde eden Buffett, 155 milyar dolarlık servetini koruyarak pozitif ayrıştı. Sabırlı ve temkinli yatırım yaklaşımıyla öne çıkan Buffett, piyasa çalkantılarında dahi istikrarını korumayı başardı.