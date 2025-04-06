Krizi Fırsata Çevirdi Servetini 2'ye Katladı! Herkes Kaybetti Bir O Kazandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri dünya borsalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Piyasalar değer kaybederken, milyarderler büyük servet kayıpları yaşadı. Ancak yatırımcı Warren Buffett, bu dalgalanmaları fırsata çevirerek servetini artıran tek isim olarak öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trump’ın ithalat ürünlerine yüzde 10 ile 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirme planı, küresel ekonomik dengeleri altüst etti. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya genelindeki borsalarda hisseler sert düşüşler yaşarken, Çin'in olası misilleme adımları endişeleri derinleştirdi.
BORSALAR DÜŞTÜ, PETROL FİYATI ÇAKILDI
S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 6 gerileyerek pandemi döneminden bu yana en düşük seviyesine indi. Dow Jones yüzde 5,5, Nasdaq ise yüzde 5,8 oranında değer kaybetti. Avrupa borsaları da benzer bir seyir izlerken, petrol fiyatları 2021 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.
MİLYARDERLER MİLYARLARCA DOLAR KAYBETTİ
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, iki günlük düşüşlerin ardından birçok milyarderin servetinde ciddi kayıplar yaşandı. Elon Musk bir günde 20 milyar dolar, yıl başından bu yana ise toplamda 130 milyar dolar kaybetti.
Jeff Bezos’un servetinden 45,2 milyar dolar silinirken, yalnızca son 24 saatte 7,6 milyar dolar kaybetti. Mark Zuckerberg 2025’in ilk çeyreğinde 28,1 milyar dolar, Bernard Arnault 18,6 milyar dolar ve Bill Gates ise toplamda 6,5 milyar dolar zarar etti.
BUFFETT SERVETİNİ ARTIRMAYI BAŞARDI
Tüm bu kayıplara karşın, yatırım efsanesi Warren Buffett krizi fırsata çeviren tek isim oldu. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği stratejik satışlarla 12,7 milyar dolar kazanç elde eden Buffett, 155 milyar dolarlık servetini koruyarak pozitif ayrıştı. Sabırlı ve temkinli yatırım yaklaşımıyla öne çıkan Buffett, piyasa çalkantılarında dahi istikrarını korumayı başardı.