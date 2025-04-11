Samsun'un İki İlçesinde Silah Operasyonu

Samsun'da silah operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri serbest bırakılırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'un İki İlçesinde Silah Operasyonu

Samsun’da polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Atakum ve Canik ilçelerinde iki şüpheliye ait ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 436 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek, 25 tüfek fişeği ve 9 tabanca şarjörü bulundu.

Samsun'un İki İlçesinde Silah Operasyonu - Resim : 1

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, B.T. ve H.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

İfadesi alınan H.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.T. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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