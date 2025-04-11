Samsun'un İki İlçesinde Silah Operasyonu

Samsun’da polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Atakum ve Canik ilçelerinde iki şüpheliye ait ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 436 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek, 25 tüfek fişeği ve 9 tabanca şarjörü bulundu.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, B.T. ve H.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

İfadesi alınan H.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.T. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA