Ne Arsa Ne de Ev... Dedelerinden Acı Miras Kaldı! 15 Gün Uyutmayan 300 Yıllık Akılalmaz Gelenek

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan Terkan bölgesinde yaklaşık 300 yıldır devam eden kırbaç geleneği görenleri şaşırttı. Mayıs ayının 15'inde başlayan kırbaç geleneği ay sonuna kadar devam ettiriliyor.

Gelenek kapsamında bir araya gelen gençler ve aileleri, ruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp güç gösterisinde bulunuyor. Hakem galip gelemeyenler arasında kavga çıkmasını engelliyor.

BİRBİRLERİNİ KIRBAÇLIYORLAR

Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, herkesi şaşırtan geleneği şöyle anlattı: Her iki taraf karşı karşıya geçiyor. Ortada bir hakem var. Birbirlerini kırbaçlıyorlar. Bir sıkıntı olduğu zaman hakem araya giriyor. Dedelerimize de soruyoruz herhangi bir bilgileri yok. Çoktan devam eden kırbaçlama geleneği var. Geleneksel olmuş, kendim tavsiye etmiyorum. Artık bunun sonlanmasını da istiyoruz.

'STRESLE BİR ŞEY HİSSETMİYORSUN'

‘Kamçı festivali’ için gelenler arasında yer alan Mehmet Kılıç, geleneğin dedelerinden kaldığını belirterek ‘Heyecan, stresle bir şey hissetmiyorsun. Futbolda nasıl hakem varsa burada da 2-3 hakem tutuluyor. Hem ayırmak için hem de adaleti sağlamak için. Eskiden ben de oynuyordum artık oynamıyorum. Oynayanlar bir hafta boyunca uyuyamıyorlar. Sırtlarında açıklıklar morluklar oluyor, bazen kanıyor’ dedi.

Kaynak: İHA