MSB'den Yunanistan’a 'Harita' Tepkisi: 'Nostaljik Avuntulardan Vazgeçin'

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği harita ile ilgili, "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) devam eden operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu söyledi.

Aktürk, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 447'ye, son bir haftada engellenen bin 192 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 36 bin 3'e ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarında ise 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 146, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temasları hakkında bilgi veren Aktürk, "Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak eden Sayın Bakanımız tarafından; İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu ile komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek, barış ve istikrarın caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği, bunun için de Müttefikler arasındaki ihraç kısıtlamaları ve diğer engellerin kaldırılmasının önem arz ettiği, PKK/KCK terör örgütünün, kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır." dedi.

Aktürk, "Yine toplantılar çerçevesinde, Sayın Bakanımız tarafından Belçika ve Letonya Savunma Bakanları ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü formatta gerçekleştirilen görüşmelerde; askeri ilişkilerimiz, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi alanında iş birliği imkanları ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır. Sayın Bakanımız temas ve görüşmelerine bugün de devam etmektedir." diye konuştu.

İSRAİL'E İNSANİ YARDIM ELEŞTİRİSİ

Tuğamiral Aktürk, İsrail yönetiminin hukuksuz saldırılarını yoğunlaştırmaya ve işgallerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, İsrail'in insani yardımları da engellediğini söyledi. Aktürk, "Ateşkesin yeniden tesisi için yapılan görüşmelerin artık neticelenmesi ve Gazze’ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin verilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Doğal afetlerle mücadele ve insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü kapsamında, 3 Haziran'da Dursunbey Balıkesir'de çıkan orman yangının söndürülmesine Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 1 helikopterimiz ile destek sağlanmıştır" dedi.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 35 milimetre modernize çekili top, ateş idare cihazı, zırhlı tanksavar aracı (UMTAS CİRİT/Paletli) ile TRLG-230 lazer güdümlü füzenin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi. Tuğamiral Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan KHAIBAR’ın 29 Mayıs'ta deniz kabul test süreci başlamış, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 8'inci A400M uçağımız 30 Mayıs'ta Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Yine, Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda inşasına devam edilen altı adet reis sınıfı denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS 29 Mayıs'ta denize indirilmiştir" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik dron saldırısı sonrasında Türkiye’nin de dron saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin MSB kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

"Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. TSK, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir."

'SOMALİ' AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Somali'ye Atak ve genel maksat helikopteri teslim ettiği haberlerine ilişkin olarak, "İki ülke arasında yürürlükteki anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti’nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda, özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir" dedi.

HARİTA TEPKİSİ

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği harita ile ilgili sorular üzerine kaynaklar, "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA