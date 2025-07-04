Evden Kaçmaya Çalışan Sevgilisini Arabayla Ezerek Öldürdü! Cezası Belli Oldu

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Tüm dünyada kadın cinayetlerindeki artış toplumları endişeye sürüklerken, Avustralyalı bir erkek, eski sevgilisinin iki yıl önceki ölümü nedeniyle "kasıtsız adam öldürme" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. James Kenneth Austin adlı erkek, eski sevgilisi Jacqui Lee Purton'ı, Mart 2023'te saatte yaklaşık 15 mil hızla giden arabasıyla ezerek öldürdü.

Dört çocuk annesi Purton'ın, o dönem sevgilisi olan Austin ile yaşadığı tartışma sonrası evden ayrılmaya çalışırken bir araç çağırmaya çalıştığı ancak telefonunun çekmediği belirtildi. Austin'in ise arabasını garaj yolundan aşağı sürerek kadının üzerinden geçtiği ve onu aracın altında sürükledikten sonra acil servisi aramadan arabayı eve geri sürdüğü öğrenildi.

ŞİDDET VE ÖLÜM TEHDİDİ...

Acil servis ekiplerinin eve geldiği zaman da adamın ekiplere birden fazla kez yalan söylediği anlaşıldı. Ardından Austin'in, babasından Purton'ın cesedini araba yolunun sonundaki ambulansa götürmesini istediği, kendisinin de uyumaya gittiği bildirildi. Adamı geçmişte de Purton'a şiddet uyguladığı ve onu öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Daha önce hakkında "aile içi şiddet" kararı olduğu ortaya çıkan Austin, olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra mahkemede ilk olarak Purton'ı öldürmekle suçlandı ancak suçsuz olduğunu iddia etti ve suçlama geri çekildi. Bu süreçte tutuklu bulunan adam, daha sonra "kasıtsız adam öldürme" ile suçlandı ve dün yapılan duruşmada bu suçtan sorumlu bulunarak hüküm giydi.