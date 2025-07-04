Roma'da Korkunç Patlama! En Az 10 Yaralı...

Roma'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından en az 10 kişini yaralandığı kaydedildi.

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İtalya’nın başkenti Roma’nın Prestino semtinde bulunan akaryakıt istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlamada en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan İtfaiyesi’nin sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin yaptığı bildirimde, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiği kaydedildi.

Roma'da Korkunç Patlama! En Az 10 Yaralı... - Resim : 1

Yerel saatle 08.00 civarında gerçekleşen patlamada aralarında itfaiye eri ve polislerin bulunduğu en az 10 kişinin yaralandığı, bu kişilerde hafif yanık ve cam patlamalarından kaynaklanan yaralanmalar olduğu bilgisi verildi.

MELONI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Başbakan Giorgia Meloni de Roma'daki patlamaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah Roma'nın Prenestino semtindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorum. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile görüştüm ve gelişmeleri izlemek için Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve yetkili makamlarla sürekli temas halindeyim. Yaralıların hepsine; kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları dahil yakınlığımı ifade ediyor ve kurtarma ve güvenlik operasyonlarında yer alan kişilere içten teşekkürlerimi iletiyorum."

Roma'da Korkunç Patlama! En Az 10 Yaralı... - Resim : 2

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Kaynak: AA

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