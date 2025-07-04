İsrail Yine Yardım Bekleyenlere Saldırdı, Çok Sayıda Ölü Var

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında on binlerce kişi hayatını kaybederken, İsrail katliamı sürdürmeye devam ediyor.

Tel Aviv cephesi, kadın, çocuk, yaşlı demeden saldırırken, sık sık yardım bekleyenler de kurşunların hedefi oluyor.

Son olarak İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15’i yardım bekleyenlerden olmak üzere 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA