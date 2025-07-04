İsrail Yine Yardım Bekleyenlere Saldırdı, Çok Sayıda Ölü Var

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15’i yardım bekleyenlerden olmak üzere 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İsrail Yine Yardım Bekleyenlere Saldırdı, Çok Sayıda Ölü Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında on binlerce kişi hayatını kaybederken, İsrail katliamı sürdürmeye devam ediyor.

Tel Aviv cephesi, kadın, çocuk, yaşlı demeden saldırırken, sık sık yardım bekleyenler de kurşunların hedefi oluyor.

Son olarak İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15’i yardım bekleyenlerden olmak üzere 37 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Gazze'de Plaja Hava Saldırısı! İkisi Gazeteci 21 Kişi Öldüİsrail'den Gazze'de Plaja Hava Saldırısı! İkisi Gazeteci 21 Kişi ÖldüDünya
Gazze'de Son 24 Saatte 88 Filistinli Daha KatledildiGazze'de Son 24 Saatte 88 Filistinli Daha KatledildiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Trump'tan İran'a Teşekkür; 'Beni Arayıp 'Size Füze Atmak İstiyoruz' Dediler' Trump'tan İran'a Teşekkür; 'Beni Arayıp Dediler ki...'
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
Bağırsak Sağlığını Tehdit Eden 10 Sessiz Alışkanlık: Farkında Olmadan Bu Hataları Yapıyor Olabilirsiniz Bağırsak Sağlığını Tehdit Eden 10 Sessiz Alışkanlık: Farkında Olmadan Yapıyor Olabilirsiniz
Suriye'de Tarihi Değişim: Ulusal Logo Yenilendi Suriye'de Tarihi Değişim! O Logo Yenilendi
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu
Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi