Gazze'de Son 24 Saatte 88 Filistinli Daha Katledildi

7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail, Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze'de son 24 saatte 88 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Gazze'de Son 24 Saatte 88 Filistinli Daha Katledildi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 88 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 365 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 500’e, yaralı sayısının da 133 bin 419’a yükseldiği kaydedildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 175 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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