Gözden Kaçan Detay Küçük Çocuğa Kabusu Yaşattı! 2 Yıl Su İçemez Hale Geldi

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Şanlıurfa'da yaşayan yabancı uyruklu 3 yaşındaki Şehed Muhammed, 2 yıl önce evde oyun oynadığı sırada su sanarak yanlışlıkla lavabo açıcı içti. Yemek borusu yanan küçük çocuk, Harran Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

2 yıllık tedavi süresince ağızdan su bile içemeyen çocuk, mide dokusundan yapılan yeni yemek borusuyla beslenmeye devam etti.

'2 YIL SU BİLE İÇMEDİ'

Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, minik çocuğun zorlu tedavi sürecini şöyle anlattı: Her ay yemek borusu genişletmeleri uyguladık. Ancak bu girişimler yanıt vermedi. Zamanla hastamız sadece karın duvarından mideye yerleştirilen bir tüple beslenebilir hale geldi. Bu çocuk, iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi.

'UZUN SÜRELİ BİR AMELİYATTI'

Minik çocuğa yeni bir mide borusu yaptıklarını belirten Prof. Dr. Boleken ‘Bu, oldukça kompleks ve uzun süreli bir ameliyattı. Ameliyat, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahiden oluşan multidisipliner bir ekiple gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisinden Prof. Dr. Atalay Şahin, Genel Cerrahiden Prof. Dr. Faik Tatlı ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece kritik katkılar sundular. Anesteziden hemşirelere, yoğun bakım personelinden diyetisyenlere kadar büyük bir emek verildi. Bu başarı, tam anlamıyla ekip işidir’ dedi.

Kaynak: DHA