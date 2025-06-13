Hindistan’daki Faciadan Sağ Çıkan Tek Yolcu İlk Kez Konuştu! İşte Mucize Kurtuluşun Perde Arkası... Gerçek Ortaya Çıktı

Hindistan’daki korkunç uçak kazasından sağ kurtulan tek kişi 40 yaşındaki Ramesh Viswashkumar, felaket sonrasında ilk kez konuştu. Dehşeti yaşayan adam, nasıl hayatta kaldığını anlattı. İşte herkesin merak ettiği kurtuluş hikayesinin perde arkası…

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Dün Hindistan’da yolcu uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada son açıklanan verilere göre 264 kişi hayatını kaybetmiş, uçaktan yalnızca bir kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Viswashkumar’ın ‘11A’ numaralı koltukta oturduğu, koltuğun acil çıkış kapısının hemen arkasında yer aldığı öğrenilmişti.

Hindistan’daki Faciadan Sağ Çıkan Tek Yolcu İlk Kez Konuştu! İşte Mucize Kurtuluşun Perde Arkası... Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 1

MUCİZE KURTULUŞUN PERDE ARKASI

Korkunç kaza sonrası ambulansa yürüyerek giderek sosyal medyanın gündemine oturan yolcunun nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisi sürerken yaşadığı korku dolu anları anlatan Viswashkumar, mucize kurtuluşun perde arkasını anlattı.

Hindistan’daki Faciadan Sağ Çıkan Tek Yolcu İlk Kez Konuştu! İşte Mucize Kurtuluşun Perde Arkası... Gerçek Ortaya Çıktı - Resim : 2

'KOLTUĞUM FIRLADI'

Uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra parçalandığını belirten Viswashkumar şunları söyledi: Uçak bozuldu ve koltuğum çıktı. İndiğim yer alçaktı. Emniyet kemerini çıkardım ve bir an hayatımdan endişe ettim. Ama yere yakındım, bu yüzden dışarı çıkmaya çalıştım. Kurtulmamın yolu buydu. Nasıl hayatta kaldığıma inanamıyorum. Öleceğimi düşündüm. İnsanlar gözlerimin önünde öldü.

'11A NUMARALI KOLTUK'

Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik, kazadan sağ kurtarılan Viswashkumar için şu bilgiyi vermişti: 11A numaralı koltuktaki bir kişi ile hastaneye kaldırılan bir kişi sağ bulundu. Hastanedeki kişi şu anda tedavi altında. Henüz ölü sayısına ilişkin bir şey söyleyemem. Uçak bir yerleşim bölgesine düştüğü için ölü sayısı artabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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