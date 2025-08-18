Petek Dinçöz'ün Son Hali Olay Oldu! Estetik mi, Photoshop mu? Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son paylaşımları sosyal medyada tartışma yarattı. Estetik yaptırdığı iddialarına net bir yanıt vermeyen Dinçöz’ün son fotoğrafı “Estetik mi yoksa filtre mi?” sorularını gündeme taşıdı. İşte herkesin konuştuğu o kareler...
Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan, bir dönemin popüler isimlerinden Petek Dinçöz, 2022 yılında iş insanı Serkan Kadaloğlu ile evlenmiş, ardından 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.
MEDYAYA ARA VERMİŞTİ
Daha sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile kısa sürede evlenen Dinçöz, magazin dünyasında yeniden gündem olmuştu.
Evliliği sonrası hem sahnelere hem de medyaya bir süre ara veren sanatçı, son dönemde yeniden konserlerine ağırlık vermeye başladı. Dinçöz bu kez müziğinden çok, değişen görüntüsüyle sosyal medyada gündeme geldi.
ESTETİK Mİ FİLTRE Mİ?
Estetik yaptırdığı iddia edilen Petek Dinçöz, havuz kenarında verdiği son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan karelerdeki yüz hatları ve cilt görünümü için “estetik mi, filtre mi?” sorusunu sormaya başladı.
Yeni görüntülerin ardından bazı takipçiler, Dinçöz’ün doğallıktan uzaklaştığını savunurken, kimileri ise fotoğrafların dijital düzenlemelerle abartıldığını ileri sürdü.