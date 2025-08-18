Sert Düşüş Yaşayan Bitcoin'in Gözü Trump-Zelenskiy Zirvesine Kilitlendi!

Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığı’nın rezerv alımı yapmayacağını duyurması sonrası sert düşüş yaşadı. Bunun üzerine Kripto piyasaları da Trump-Zelenskiy zirvesinden çıkacak sonuçları yakından izliyor.

Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler için yeni alım yapmayacağını açıklamasının ardından 115 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek son bir buçuk haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bu arada gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün yapacağı zirveye çevrildi.

Kripto piyasaları, savaşın gidişatına ilişkin her yeni mesajı 'jeopolitik risk' olarak fiyatlıyor. Zirveden çıkacak olası gerginlik sinyalleri güvenli liman talebini artırabilecekken, tansiyonun düşmesi ise risk iştahını güçlendirerek Bitcoin’e olan ilgiyi zayıflatabilir.

MEVSİMSEL ZAYIFLIK VE BELİRSİZLİK BASKISI

F&P Markets analisti Aaron Hill, Hazine Bakanı Scott Bassett’in perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından Bitcoin’in yükselişine oynayan 40 milyon dolardan fazla 'long' pozisyonun tasfiye edildiğini aktardı. Hill’e göre uzun vadeli yatırımcıların kâr satışları, ağustos ayındaki mevsimsel zayıflık ve jeopolitik belirsizlikler de fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

Öte yandan, geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen ABD perakende satış verileri, Fed’in agresif faiz indirimi ihtimalini zayıflatarak doların güçlenmesine neden oldu. Bu da Bitcoin üzerinde ek baskı yarattı.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle kripto para sabah saatlerinde yüzde 2 değer kaybıyla yaklaşık 115.374,87 dolar seviyesinde işlem gördü.

