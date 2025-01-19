Maliye, Kaçak Elektronik Sigarayı Takip Altına Aldı

Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını genişleterek, kaçak elektronik sigara ticaretini de radarına aldı.

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Maliye, Kaçak Elektronik Sigarayı Takip Altına Aldı

VDK, Risk Analiz Merkezinde başlattığı yeni çalışma ile elektronik sigara satışlarının takibini güçlendiriyor. Elektronik sigara, tütün ürünlerine ilişkin tüm yasaklara tabi olduğu için, bu ürünlere yönelik reklam ve promosyon faaliyetleri yasak, ayrıca 18 yaşından küçüklere satışı da yapılmıyor. E-sigara satışları, internet üzerinden ve kargo ile gönderim şeklinde de yasak kapsamında yer alıyor.

Elektronik sigaraların içerdiği nikotin nedeniyle kartuş ve cihazlar serbest ticarete konu olamıyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde de benzer düzenlemeler uygulanırken, VDK, kayıt dışı gelir beklentisiyle faaliyet gösterenleri tespit etmek amacıyla çalışmaları sürdürüyor.

VDK, bu süreçte 20 milyar lirayı aşan parasal işlemi analiz etti ve 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemlerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu, 300 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ticareti tespit edildi. Kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde yapılan operasyonlar sayesinde, elde edilen veriler ilgili birimlere iletildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kapsamının genişletildiğini belirterek, "Yasa dışı ve kaçak ürünlerle mücadelemizi artırarak, vergide etkinlik ve adaleti sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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