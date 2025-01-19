Spot Elektrik Piyasasında Günlük Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 19,8 artarak 1 milyar 536 milyon 199 bin 382 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarınki fiyatı en yüksek seviyesine saat 08.00, 09.00 ve 17.00’de 3 bin lira olarak ulaşacak. En düşük fiyat ise saat 03.00 ve 04.00’te 1416 lira 70 kuruş olarak kaydedildi.

Bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 236 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 291 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 555 lira 99 kuruştan işlem gördü.​​​​​​​

Kaynak: AA