Spot Elektrik Piyasasında Günlük Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı
Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 1416 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 19,8 artarak 1 milyar 536 milyon 199 bin 382 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarınki fiyatı en yüksek seviyesine saat 08.00, 09.00 ve 17.00’de 3 bin lira olarak ulaşacak. En düşük fiyat ise saat 03.00 ve 04.00’te 1416 lira 70 kuruş olarak kaydedildi.
Bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 236 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 291 lira 83 kuruş olarak belirlendi.
Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 555 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Kaynak: AA