Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 662 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Son Güncelleme:
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 373 bin 812 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 667 bin 440 lira olarak kaydedilmişti.

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 662 lira 50 kuruş, toplam ticaret miktarı ise 298 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 295 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 29 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün toplamda 259 milyon 226 bin 606 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 259 milyon 244 bin 843 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
Kartla Ödeme Kabul Etmeyenler Dikkat! Kritik Açıklama Geldi Kartla Ödeme Kabul Etmeyenler Dikkat!
Ankara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası Vardı Ankara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası Vardı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı
Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Gelişme! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar