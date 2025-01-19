Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 373 bin 812 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 667 bin 440 lira olarak kaydedilmişti.

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 662 lira 50 kuruş, toplam ticaret miktarı ise 298 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 295 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 29 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün toplamda 259 milyon 226 bin 606 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 259 milyon 244 bin 843 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA