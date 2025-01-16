12 Yaşındaki Çocuğa Dehşeti Yaşattı! Tecavüz Çocuğun Hamile Kalmasıyla Ortaya Çıktı
Eskişehir'de Afganistan uyruklu M.T., 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun hamile kalmasıyla ortaya çıkan olayda M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyası açılan M.T.’nin DNA’sının kız çocuğundan alınan örneklerle uyuştuğu tespit edildi.
HATİCE AKSU
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu hastalanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı.
İSTİSMAR ETTİĞİNİ REDDETTİ
Çocuğun hamile olduğunun öğrenilmesiyle hastane yönetimi durumu Emniyet’e haber verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında kız çocuğu, Afganistan uyruklu inşaat işçisi M.T'nin cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde M.T. yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık sorgusunda istismar iddialarını reddeden M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DNA'SI KIZ ÇOCUĞUYL EŞLEŞTİ
M.T. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan iddianame düzenlendi. Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kız çocuğuna ilişkin ATK raporunun dosyaya geldiğini ve M.T'den alınan DNA örneğinin istismara uğrayan çocukla eşleştiğini açıkladı. Mahkeme DNA raporlarını ve ifadeleri göz önünde alarak M.T'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi