12 Yaşındaki Çocuğa Dehşeti Yaşattı! Tecavüz Çocuğun Hamile Kalmasıyla Ortaya Çıktı

Eskişehir'de Afganistan uyruklu M.T., 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun hamile kalmasıyla ortaya çıkan olayda M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyası açılan M.T.’nin DNA’sının kız çocuğundan alınan örneklerle uyuştuğu tespit edildi.

Son Güncelleme:
12 Yaşındaki Çocuğa Dehşeti Yaşattı! Tecavüz Çocuğun Hamile Kalmasıyla Ortaya Çıktı

HATİCE AKSU

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu hastalanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı.

İSTİSMAR ETTİĞİNİ REDDETTİ

Çocuğun hamile olduğunun öğrenilmesiyle hastane yönetimi durumu Emniyet’e haber verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında kız çocuğu, Afganistan uyruklu inşaat işçisi M.T'nin cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde M.T. yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık sorgusunda istismar iddialarını reddeden M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA'SI KIZ ÇOCUĞUYL EŞLEŞTİ

M.T. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan iddianame düzenlendi. Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kız çocuğuna ilişkin ATK raporunun dosyaya geldiğini ve M.T'den alınan DNA örneğinin istismara uğrayan çocukla eşleştiğini açıkladı. Mahkeme DNA raporlarını ve ifadeleri göz önünde alarak M.T'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Muğla'da 2 Kız Çocuğuna Cinsel İstismar! Akıl Sağlığının Bozuk Olduğunu Savunmuştu: 65 Yaşındaki Sapığa Ödül Gibi CezaMuğla'da 2 Kız Çocuğuna Cinsel İstismar! Akıl Sağlığının Bozuk Olduğunu Savunmuştu: 65 Yaşındaki Sapığa Ödül Gibi CezaGüncel

Kocaeli'de Mide Bulandıran Olay: Oyunda Tanıştığı 11 Yaşındaki Çocuğu Camide İstismar EttiKocaeli'de Mide Bulandıran Olay: Oyunda Tanıştığı 11 Yaşındaki Çocuğu Camide İstismar EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çocuk istismarı Cinsel istismar Tecavüz Eskişehir
Son Güncelleme:
19 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Cinayeti İtiraf Etti, Ceset Aranıyor 19 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Cinayeti İtiraf Etti, Ceset Aranıyor
Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor
En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler
Bakan Güler Moğolistanlı Mevkidaşı ile Görüştü Bakan Güler Moğolistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir? Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Ediliyor?
Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’ Altın mı Döviz mi? ‘Türkiye’de Bitti, Kaybeden Olacaksın’