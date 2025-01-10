Kocaeli'de Mide Bulandıran Olay: Oyunda Tanıştığı 11 Yaşındaki Çocuğu Camide İstismar Etti

Türkiye'de kadın ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Kadın ve çocuğa yönelik şiddetin ve istismarın sonu gelmiyor. Mide bulandıran olayın adresi bu sefer Kocaeli oldu.

2023 tarihinde 11 yaşında olan B.Ö., PUBG isimli oyundan 30 yaşındaki E.O. ile tanıştı. Bilgisayar üzerinden çocukla oyun oynayan E.Ö'nün, B.Ö. ile Gölcük'te buluşarak cami tuvaletinde istismar etti.

TEHDİT EDİP FOTOĞRAF İSTEDİ

Kimseye söylememesi için çocuğu tehdit eden E.Ö., B.Ö'den çıplak fotoğraf ve videolar da istedi. Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö'ye gönderdi. Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu.

SERBEST KALDI, BAŞKA ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Şüpheli, bu süre zarfından yine PUBG isimli oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile PUBG ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ÇOCUK TEK TEK ANLATTI

B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi. Ayrıca cami tuvaletinde de kendisini istismar ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA