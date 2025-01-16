19 Yıllık Sır Perdesi Aralandı: Cinayeti İtiraf Etti, Ceset Aranıyor

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı.

BULUNAMADI

Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önel, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA