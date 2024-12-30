Taliban Yasakta Sınır Tanımıyor... Mecaz Değil Gerçek, Kadınlar Artık Gün Yüzü Bile Göremeyecek

Kadın hakları üzerindeki kısıtlayıcı kurallarına yenilerini eklemeye devam eden Taliban yönetimi, en son sivil toplum kuruluşlarında çalışanı kadınların başörtüsü takmayarak şeriat yasasını çiğnediklerini söylemiş, kadınlara STK çalışmalarını yasaklamıştı.

EMRE UYMAYAN STK’LARIN LİSANSLARI İPTAL OLACAK

Taliban şimdi de kadınları istihdam eden tüm yerli ve yabancı sivil toplum gruplarını kapatacağını açıkladı. Afganistan Ekonomi Bakanlığı, son emre uyulmaması durumunda STK'ların Afganistan'da faaliyet gösterme lisanslarını kaybedeceklerini işaret etti.

Afganistan hükümeti, Taliban tarafından kontrol edilmeyen kurumlardaki tüm kadın çalışmalarının durdurulmasını emretti. Paylaşımda, “İş birliği yapılmaması halinde söz konusu kurumun tüm faaliyetleri iptal edilecek ve bakanlık tarafından verilen faaliyet ruhsatı da iptal edilecektir” denildi.

Öte yandan Afganistan’da Taliban lideri Hibatullah Akhundzada, binaların pencerelerinin kadınların oturabileceği ya da ayakta durabileceği yerlere bakmasını da yasakladı.

GÖRÜNECEK ALANLARDA DURMALARI DA YASAK

Dört maddelik bir kararnamede, Akhundzada’nın emrinin, yeni binaların yanı sıra mevcut binalar için de geçerli olduğu söylendi. Karar şöyle duyuruldu: Pencereler, avlu ya da mutfak gibi alanlara bakmamalı ya da bu alanları görmemelidir. Bir pencere böyle bir alana bakıyorsa, o mülkten sorumlu kişi, bir duvar, çit veya perde kurarak ‘zararı ortadan kaldırmak’ için bu görüşü gizlemenin bir yolunu bulmalıdır.

Kaynak: ANKA