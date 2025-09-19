ABD Başkanı Trump ve Çin Lideri Şi Cinping Arasında Arasında 'TikTok' Zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaklaşık 2 saattir telefonda görüşüyor. İki liderin, TikTok'un satın alınması süreci hakkında konuştuğu belirtildi.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Trump ve Çin Lideri Şi Cinping Arasında Arasında 'TikTok' Zirvesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması sürecini tamamlamak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesinin 2 saattir devam ettiği belirtildi. Trump'ın Truth Social hesabından Şi ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yapacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Trump ve Çin Lideri Şi Cinping Arasında Arasında 'TikTok' Zirvesi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, iki gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Lideri Şi Cinping Arasında Arasında 'TikTok' Zirvesi - Resim : 2

Trump, cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi ile son detayları görüşeceğini belirtmişti.

Trump’tan Televizyon Kanallarına Geri Dönülmez Veto! Hepsini Tek Kalemde Gözden ÇıkardıTrump’tan Televizyon Kanallarına Geri Dönülmez Veto! Hepsini Tek Kalemde Gözden ÇıkardıGüncel
Starmer'la Ortak Basın Toplantısında Açıkladı: 'Netanyahu'ya Baskı Yapacağım Ama...'Starmer'la Ortak Basın Toplantısında Açıkladı: 'Netanyahu'ya Baskı Yapacağım Ama...'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump TikTok Çin
Son Güncelleme:
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor
Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 65 Bini Aştı Gazze'de Katliam Büyüyor! Can Kaybı 65 Bini Aştı
Ve Beklenen Sonunda Oldu! Milyonlarca Kişiyi Ekrana Kilitleyecek: İşte Fatih Terim’in Yeni İşi… İşte Fatih Terim’in Yeni İşi
ABD’de Benzinlikte Facia Kıl Payı Atlatıldı Benzinlikte Facia Kıl Payı Atlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı 'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı