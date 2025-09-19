ABD’de Benzinlikte Facia Kıl Payı Atlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Nebraska eyaletinde bir akaryakıt istasyonunda büyük bir faciadan dönüldü. Aracının ön camını silen adam, üzerine doğru gelen kontrolden çıkmış otomobili fark ederek son anda kaçtı.

Olay, Brady kentindeki bir benzin istasyonunda yaşandı. Aracının camlarını temizleyen bir kişi, hızla kontrolden çıkan ve yan yatan otomobilin üzerine doğru geldiğini fark etti. Adamın saniyeler içinde kaçmasıyla olası bir ölümden dönüldü.

Polis ekipleri, kazaya karışan aracın hız sınırının 65 kilometre olduğu bölgede en az 104 kilometre hızla seyrettiğini açıkladı. Aracın istasyonda yan yattığı ve büyük bir tehlike oluşturduğu belirtildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün, ehliyetsiz ve sigortasız şekilde araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca aracın ruhsatının da süresinin dolmuş olduğu belirlendi. Sürücüye dikkatsiz araç kullanma, ehliyetsiz ve sigortasız araçla trafiğe çıkma ile ruhsat ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA