Vizesi İptal Edilen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Oturumuna Katılacak mı?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD'de düzenlenecek olan 80. Birleşmiş Milletler oturumuna video konferans yoluyla katılacağı bildirildi.

ABD’nin vizesini iptal ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler oturumuna video konferans yoluyla katılmasına izin veren tasarı 145 oyla kabul edildi.

BM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın gelecek hafta ABD’nin New York şehrinde gerçekleştirilecek 80. Genel Kurul Toplantısı oturumuna katılmasına izin veren tasarıyı oylamaya sundu. "Filistin Devleti’nin 80. oturuma katılımı" başlıklı 156 ülkenin katıldığı oylamada, 145 ülke Abbas’ın katılımı lehinde oy kullanırken, 5 ülke aleyhinde, 6 ülke ise çekimser oy kullandı. Oylama sonucunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın toplantıya video konferans yoluyla katılmasına izin veren tasarı kabul edildi.

Oylamada Abbas’ın katılımı aleyhinde oy kullanan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Palau, Paraguay ve Nauru yer aldı. Arnavutluk, Fiji, Macaristan, Kuzey Makedonya, Panama ve Papua Yeni Gine ise çekimser oy kullandı.

ABBAS VE FİLİSTİNLİ YETKİLİLERİN VİZELERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Oylama kararı, ABD hükümetinin Abbas ve beraberindeki 80 Filistinli yetkilinin New York’a gelmesine izni verilmeyeceğini açıklamasının ardından alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Abbas ve Filistin yetkililere ABD’ye gelmeleri için vize verilmeyeceğini belirtmişti.

