Sinop’u Fırtına Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Dalgaların Boyu 5 Metreye Ulaştı

Sinop’u etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Fırtına sonrasında çok sayıda ağaç zarar görürken dalgaların boyu ise 5 metreye kadar ulaştı.

Sinop kent merkezinde etkili olan fırtına, Adabaşı, Akliman ve Kumkapı mevkiinde ormanlık alanlarda etkisini gösterdi. Şiddetli fırtına sonrasında bölgede büyük hasar meydana geldi.

DALGALAR 5 METREYE KADAR ÇIKTI

Çok sayıda ağaç zarar görürken, kentin birçok yerinde çok sayıda yıkılmış ağaç olduğu tespit edildi. Fırtına ile birlikte özellikle Kumkapı mevkiinde ise dalgalar 5 metreye kadar çıktığı belirtildi.

