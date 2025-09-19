Sinop’u Fırtına Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Dalgaların Boyu 5 Metreye Ulaştı
Sinop’u etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Fırtına sonrasında çok sayıda ağaç zarar görürken dalgaların boyu ise 5 metreye kadar ulaştı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sinop kent merkezinde etkili olan fırtına, Adabaşı, Akliman ve Kumkapı mevkiinde ormanlık alanlarda etkisini gösterdi. Şiddetli fırtına sonrasında bölgede büyük hasar meydana geldi.
DALGALAR 5 METREYE KADAR ÇIKTI
Çok sayıda ağaç zarar görürken, kentin birçok yerinde çok sayıda yıkılmış ağaç olduğu tespit edildi. Fırtına ile birlikte özellikle Kumkapı mevkiinde ise dalgalar 5 metreye kadar çıktığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: