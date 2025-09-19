Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı mevkidaşı Paata Salia ile Malta’da br araya geldi.

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için Malta’nın başkenti Valetta’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, diplomatik temaslarına devam etti.

Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile bir araya gelerek, adli iş birliği kapsamında ülkeler arasında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını kaydetti. Tunç, “Aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler olarak ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak adına atılabilecek adımları değerlendirdik. Derin dostluk bağlarımızın bulunduğu Gürcistan’la başta adalet ve yargı alanı olmak üzere her alandaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi