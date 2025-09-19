Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı mevkidaşı Paata Salia ile bir araya geldi. Görüşmek ilişkin bir açıklama yapan Tunç, "Derin dostluk bağlarımızın bulunduğu Gürcistan’la başta adalet ve yargı alanı olmak üzere her alandaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistanlı mevkidaşı Paata Salia ile Malta’da br araya geldi.

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için Malta’nın başkenti Valetta’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, diplomatik temaslarına devam etti.

Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile bir araya gelerek, adli iş birliği kapsamında ülkeler arasında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını kaydetti. Tunç, “Aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler olarak ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak adına atılabilecek adımları değerlendirdik. Derin dostluk bağlarımızın bulunduğu Gürcistan’la başta adalet ve yargı alanı olmak üzere her alandaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
Son Güncelleme:
Adana Sarıçam’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Adana Sarıçam’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İstanbul'da IŞİD Operasyonu! 6 Şüpheli Tutuklandı İstanbul'da IŞİD Operasyonu! 6 Şüpheli Tutuklandı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor