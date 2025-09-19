Adana Sarıçam’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.