Adana Sarıçam’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

