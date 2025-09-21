İsrail'de Muhalefet, Netanyahu'ya Karşı Birleşti! 'Safları Sıkılaştırıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ne saldırılarını 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız sürdüren İsrail'de hükümete tepkiler büyürken, ülkenin muhalefet partilerinin liderleri, iktidar koalisyonu karşısında siyasi koordinasyonu güçlendirmek ve gelecek hükümetin ana hatlarını belirlemek amacıyla bir forum kurduklarını duyurdu.

Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman ile diğer muhalefet partisi liderlerinden Gadi Eisenkot ve Yair Golan'ın yaptığı toplantının ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Parti Liderleri Forumu'nun kalıcı bir forum haline getirilmesi ve bir sonraki oturumun Yom Kippur'dan (İbranice'de Kefaret Günü olarak bilinen ve 1 Ekim Çarşamba akşamı başlayıp 2 Ekim Perşembe akşamı sona eren gün) hemen sonra yapılması kararlaştırıldı" denildi.

AMAÇ 'SAFLARI SIKILAŞTIRMAK'

Forum kapsamında anayasa hazırlama, herkese hizmet ilkesini uygulama ve "İsrail'in Yahudi, demokratik ve siyonist" bir devlet olarak korunması da dahil olmak üzere gelecek hükümetin temel ilkelerini oluşturacak bir kurulun meydana getirileceği ifade edilen açıklamada, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz'ın da gelecek toplantıya katılmalarının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, forumun kurulmasındaki amacın "bir sonraki siyasi aşamaya hazırlanmak için muhalefetteki safları sıkılaştırmak" olduğu bildirildi.

