Trump'tan Tehdit Üstüne Tehdit! 'Kötü Şeyler Olacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri radikal politikalar izleyen ve diğer ülkelere karşı tehditkar bir tavrı olan ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social adlı sosyal medya hesabından yine bir ülkeye tehditvari bir çıkış yaptı.

Önceki gün Venezuela’nın, "dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere" mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini isteyen ve aksi bir durumda "ödenecek bedelin hesaplanamaz" olduğunu söyleyen Trump, şimdi de Afganistan'ı hedef aldı.

Afganistan'a "uyarıda" bulunan ABD Başkanı, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump

NE OLMUŞTU?

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" demişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA