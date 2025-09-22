Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun YouTube Kanalı Aniden Kapatıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 200 binden fazla takipçili resmi YouTube kanalı, hiçbir gerekçe belirtilmeden kapatıldı; Telesur, platformun sansür uyguladığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun YouTube Kanalı Aniden Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmi YouTube hesabına erişim, platform tarafından ani bir kararla engellendi. Hesabın kapatılmasına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Latin Amerika merkezli haber ağı Telesur'un X hesabından duyurulan bilgiye göre, kanalın 200 binden fazla aboneye ulaşan takipçi kitlesi bulunuyordu.

Kapatılmadan önce aktif olarak kullanılan hesap, Maduro'nun önemli konuşmalarını ve Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından kesitleri paylaşmak amacıyla tercih ediliyordu. Bu gelişme, sosyal medya platformlarının siyasi içeriklere yönelik tutumunu bir kez daha gündeme taşırken, Telesur paylaşımında YouTube'un "hiçbir gerekçe göstermeden" kanalını kapattığı vurgulandı.

Trump’ın 'Uçaklarınızı Düşürürüz' Tehdidine Maduro’dan Yanıt: 'Silahlı Mücadeleye Başlarız'Trump’ın 'Uçaklarınızı Düşürürüz' Tehdidine Maduro’dan Yanıt: 'Silahlı Mücadeleye Başlarız'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Venezuela Nicolas Maduro
Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda
Netanyahu, Ülkelerin Filistin’i Tanıma Kararı Sonrası Öfke Kustu! ABD’yi İşaret Ederek, Tehdit Etti Netanyahu, Ülkelerin Filistin’i Tanıma Kararı Sonrası Öfke Kustu! ABD’yi İşaret Ederek, Tehdit Etti
Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem! 6 Bankadan ATM Adımı: Ne Masraf Kesintisi Olacak Ne De Komisyon 6 Bankadan Dev ATM Adımı
Dünyanın Konuştuğu Şarkıcı D4vd... Korkunç Bir Cinayet Onu Müzik Listelerinin Zirvesine Taşıdı Dünyanın Konuştuğu Şarkıcı D4vd... Korkunç Bir Cinayet Onu Müzik Listelerinin Zirvesine Taşıdı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı