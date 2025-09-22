Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun YouTube Kanalı Aniden Kapatıldı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 200 binden fazla takipçili resmi YouTube kanalı, hiçbir gerekçe belirtilmeden kapatıldı; Telesur, platformun sansür uyguladığını duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmi YouTube hesabına erişim, platform tarafından ani bir kararla engellendi. Hesabın kapatılmasına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Latin Amerika merkezli haber ağı Telesur'un X hesabından duyurulan bilgiye göre, kanalın 200 binden fazla aboneye ulaşan takipçi kitlesi bulunuyordu.
Kapatılmadan önce aktif olarak kullanılan hesap, Maduro'nun önemli konuşmalarını ve Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından kesitleri paylaşmak amacıyla tercih ediliyordu. Bu gelişme, sosyal medya platformlarının siyasi içeriklere yönelik tutumunu bir kez daha gündeme taşırken, Telesur paylaşımında YouTube'un "hiçbir gerekçe göstermeden" kanalını kapattığı vurgulandı.
Kaynak: AA