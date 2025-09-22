Netanyahu, Ülkelerin Filistin’i Tanıma Kararı Sonrası Öfke Kustu! ABD’yi İşaret Ederek, Tehdit Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de katliamı sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye görüşmeler ve G7 ülkelerinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye ile güvenlik görüşmelerine devam ettiklerini ifade edeb Netanyahu, Golan Tepeleri'nden çekilme niyetinin olmadığını vurguladı. Netanyahu "Suriye ile güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz" dedi.

‘FİLİSTİN DEVLETİ OLMAYACAK’

Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin’i resmen tanıdığını açıklamasının ardından da bir açıklama yaptı. Netanyahu, “Filistin devleti olmayacak. Bu girişime yanıt, Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra verilecek” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz dün peş peşe yaptıkları açıklamalarla Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

