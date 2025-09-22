Trump Charlie Kirk'ü Anma Törenine Katıldı: 'Amerika ve Özgürlük Şehidi'

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı. Trump, Kirk’ü “Amerika ve özgürlük şehidi” ilan ederek Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırılacağını açıkladı. Törende Trump ile Elon Musk’ın yan yana oturması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu hayatını kaybeden muhafazakâr siyaset yorumcusu Charlie Kirk için Arizona’da düzenlenen anma törenine katıldı. Glendale şehrindeki State Farm Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene on binlerce kişi katılım gösterdi.

Anmada, Trump’ın yanı sıra Charlie Kirk’ün eşi Erica Kirk, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. gibi pek çok tanınmış isim konuşma yaptı. Trump stadyuma girişinde “ABD” sloganlarıyla karşılandı.

EŞİ, KATİLİ AFFETTİ

Kirk'ün eşi, törende sahneye çıkarak katili affettiğini söyledi. Kirk, “Onu affediyorum çünkü Mesih’in yaptığı buydu ve Charlie’nin yapacağı buydu.” dedi. Trump ise acılı eşi teselli etti.

'AMERİKA VE ÖZGÜRLÜK ŞEHİDİ'

Trump, konuşmasının başında “Bugün Amerika, yas, matem ve şok içinde bir ulustur” sözleriyle törene katılanlara seslendi. Charlie Kirk ile dostluğunu ve seçim kampanyasına verdiği desteği anlatan Trump, “O korkunç gün, 10 Eylül 2025’te Amerikan özgürlüğünün en büyük savunucusu ölümsüzleşti. O artık bir Amerika ve özgürlük şehididir” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Kirk’ün, sivillere verilen en yüksek derece madalya olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırılacağını açıkladı. “Charlie Kirk’e sıkılan kurşun Amerika’nın tamamını hedef aldı” diyen Trump, suikastçının en ağır cezayı almasını temenni etti.

TRUMP İLE MUSK YAN YANA

Törenin dikkat çeken anlarından biri de Trump ile Elon Musk’ın yan yana oturması oldu. Geçmişte kamuoyu önünde tartışmalar yaşayan ve Devlet Verimliliği Departmanı’ndan ayrıldıktan sonra Trump’a ağır eleştiriler yönelten Musk, tören sırasında Trump’la sohbet ederken görüntülendi. Musk, görüşmeye dair paylaştığı fotoğrafın altına ise “Charlie için” notunu düştü.

Kaynak: İHA

