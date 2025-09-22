Rus ve Alman Uçakları Karşı Karşıya Geldi: 'Ciddi Çatışma Riski Var'... Bir Savaş Daha Mı Başlıyor?

Rusya ile Avrupa arasında gerilim tırmanırken, dün bir Rus keşif uçağı Baltık Denizi'nde görülünce Alman jetleri de havalandı. Keşif uçağı ile havada karşı karşıya gelen Alman jetleri, engelleme manevrası yaparken, Doğu Avrupa ülkelerinin liderleri, hava sahası ihlallerinin devam etmesini işaret ederek bunu karşılıksız bırakamayacaklarını bildirdi. Rusya ile "ciddi bir çatışma riski" olduğu da belirtildi.

Rus ve Alman Uçakları Karşı Karşıya Geldi: 'Ciddi Çatışma Riski Var'... Bir Savaş Daha Mı Başlıyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Moskova ile Avrupa arasındaki tansiyon giderek yükselirken, son günlerde de NATO ülkelerinin Ukrayna'ya destek adına Polonya'nın doğusuna asker yığma kararı alması durumu daha da körükledi. Baltık Denizi semalarında bir Rus Il-20M keşif uçağına karşı Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter jeti dün harekete geçti. Alman yetkililer, Rus uçağının uydu vericilerini kapattığını ve temas kurma çağrılarına da yanıt vermediğini açıkladı.

BM'YE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Uluslararası hava sahasında görülen bu uçağın, Rostock-Laage hava üssünden kalkan Alman jetleri tarafından engellendiği belirtildi. Son dönemde Rusya tarafından hava sahası ihlallerinin artması bölgeyi tedirgin ederken, Estonya'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Bu ihlalin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracağını bildirdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ihlalin Rusya'nın hem bölgesel hem de küresel çaptaki geniş tırmanma modelinin bir parçası olduğunu savunarak "Bu davranış uluslararası bir tepki göstermeyi gerektiriyor" dedi.

Rus ve Alman Uçakları Karşı Karşıya Geldi: 'Ciddi Çatışma Riski Var'... Bir Savaş Daha Mı Başlıyor? - Resim : 1

'CİDDİ BİR ÇATIŞMA RİSKİ VAR'

İhlalin Almanya ile beraber Polonya ve Romanya hava sahasını da etkilediği öğrenildi. Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın önümüzdeki haftalarda NATO'yu kışkırtmaya devam etmesi halinde "ciddi bir çatışma" riski bulunduğunu ifade etti. Rinkevics, Avrupa hükümetlerinin daha geniş çaplı bir savaşı istemediğini ama ihlalleri de yanıtsız bırakamayacaklarını dile getirdi.

Çek Devlet Başkanı Petr Pavel de NATO'yu Rus saldırganlığına kararlı bir şekilde yanıt vermeye çağırarak, "Ne yazık ki bu, çatışmanın eşiğinde denge kurmak demek, ancak kötülüğe boyun eğmek imkansız" diye konuştu.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da Rusya'nın, Batı'nın dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmaya çabaladığını vurgulayarak Rusya'nın istediği tam olarak bu. Dikkatimizi Ukrayna'ya yardım etmekten uzaklaştırıp kendi arka bahçemize odaklanmak. Asıl hedef bu" dedi.

Rus ve Alman Uçakları Karşı Karşıya Geldi: 'Ciddi Çatışma Riski Var'... Bir Savaş Daha Mı Başlıyor? - Resim : 2

Estonya'dan Rusya'ya Hava Sahası İhlali Suçlaması! NATO’ya Çarpıcı TalepEstonya'dan Rusya'ya Hava Sahası İhlali Suçlaması! NATO’ya Çarpıcı TalepDünya
Avrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar DurduAvrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar DurduDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rusya Almanya
Prof. Dr. Orhan Şen Üstüne Basa Basa Duyurdu: O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor
Kararlar Peş Peşe! Batılı Bir Devlet Daha Filistin’i Tanıdı Kararlar Peş Peşe! Batılı Bir Devlet Daha Filistin’i Tanıdı
Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı!
Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem! 6 Bankadan ATM Adımı: Ne Masraf Kesintisi Olacak Ne De Komisyon 6 Bankadan Dev ATM Adımı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı