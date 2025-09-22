Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün'

Batılı ülkelerin peş peşe Filistin’i tanıma kararı almasına sert tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tehditkâr ifadeler kullandı. Netanyahu, “Filistin’i tanıyanlar teröre ödül veriyor. ABD’den döndüğümde karşılığını görecekler” ifadesini kullandı.

Filistin diplomasisinde tarihi bir dönemeç yaşanırken, İsrail’den öfke dolu bir yanıt geldi. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıkladı. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin aktardığına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Batı ülkelerinin bu adımını 'terörizme ödül' olarak nitelendirdi. İsrail’in yıllardır Filistin devletinin kurulmasını engellediğini belirterek bu duruma izin vermeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' - Resim : 1
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İLHAK TEHDİDİ

Netanyahu, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini daha da genişleteceklerini dile getirirken, “Bekleyin ve görün” sözleriyle yeni adımların sinyalini verdi. ABD ziyareti dönüşünde daha sert bir karşılık vereceğini belirten Netanyahu, Batı’ya gözdağı verdi. İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadı da aynı yönde açıklamalar yaptı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Kültür Bakanı Miki Zohar, üç ülkenin kararını hedef alarak Batı Şeria’da yeni adımlar atılması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu
