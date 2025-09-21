Eski Müdür’den İtiraf Gibi Suçlama: WhatsApp Kullanıcıları Riskte mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

WhatsApp ve ana şirketi Meta’da yaklaşık dört yıl boyunca Güvenlik Müdürü olarak görev yapan Attaullah Baig, Nisan 2025’te işten çıkarılmasının ardından eski işvereni aleyhine dava açtı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada Baig, platformda ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu ve Meta’nın bunları görmezden geldiğini savundu.

HASSAS VERİLERE SINIRSIZ ERİŞİM HAKKI!

Baig’e göre, WhatsApp çalışanlarının yaklaşık yarısı kullanıcıların iletişim bilgileri, profil fotoğrafları ve IP adresleri gibi hassas verilere sınırsız erişim hakkına sahipti. Bu durumun Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasalarını açıkça ihlal ettiğini belirten Baig, ayrıca yalnızca altı kişilik bir ekibin tüm güvenlik ve veri koruma sorumluluğunu taşıdığını söyledi. Baig, defalarca üst yönetime rapor sunduğunu ancak ya dikkate alınmadığını ya da sessiz kalmasının istendiğini de söyledi.

META'DAN YANIT

Meta ise iddiaları reddetti. Şirket, Baig’in işten çıkarılmasının güvenlik konularıyla ilgili olmadığını, performans düşüklüğünden kaynaklandığını savundu. Meta, davada öne sürülenlerin 'çarpıtılmış' olduğunu ve WhatsApp’ın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. WhatsApp’ın kullanıcı verilerini büyük listeler halinde topladığı yönündeki iddia, GDPR’ın 'veri minimizasyonu' ve 'amaç sınırlaması' ilkelerine aykırı görülüyor. Eğer mahkeme bu iddiaları ciddi bulursa, Meta yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

İLK SKANDAL DEĞİL

Meta daha önce de, 2018’de patlayan Facebook–Cambridge Analytica skandalı sonrası ABD Federal Ticaret Komisyonu’yla (FTC) veri koruma anlaşması yapmak zorunda kalmıştı. Davanın mahkemece görülüp görülmeyeceği ve Baig’in hangi kanıtları sunacağı ise şimdilik belirsiz. Tarafların süreci mahkeme dışında çözme ihtimali de bulunuyor.

Kaynak: Euronews