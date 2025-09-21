Kolombiya’da Umutlar Tükendi! 8 Madenci Ölü Bulundu
Kolombiya’da 11 Eylül’de meydana gelen maden göçüğünde 8 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, ölümlerin oksijen yetersizliğine bağlı olduğunu açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kolombiya’da 11 Eylül’de meydana gelen maden göçüğünden günler sonra acı haber geldi. Cauca’ya bağlı Santander de Quilichao kırsalında bulunan altın madeninde göçük altında kalan 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgedeki iş makineleri ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda göçük altında kalan işçilerin cesetleri çıkarıldı. Kuzey Cauca Yerli Konseyleri Derneği, madencilerin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: