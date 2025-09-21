Kararlar Peş Peşe! Batılı Bir Devlet Daha Filistin’i Tanıdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumu öncesinde Filistin diplomasisinde kritik adımlar peş peşe geliyor. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin’i tanıyacağını duyurmuştu. Ardından İngiltere, Avustralya ve Kanada, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıkladı. Bugün Portekiz de aynı yönde karar alarak bu adımı atan dördüncü Batılı ülke oldu.

TÜM SİYASİ PARTİLER DESTEKLEDİ

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, 21 Eylül 2025 tarihli açıklamasında şunları söyledi: “Bugün, Portekiz Devleti Filistin Devleti’ni resmen tanıyor. Karar, Bakanlar Kurulu’nca alınmış olup cumhurbaşkanının ve parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerin desteğini arkasına almıştır.” Rangel, iki devletli çözümün İsrail–Filistin çatışmasında “adil ve kalıcı barışa giden tek yol” olduğunu vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, söz konusu kararlara tepki göstererek, "Geleceğimiz Londra’da veya Paris’te değil, Kudüs’te belirlenecek” demişti.

