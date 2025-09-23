İtalya'nın İki Kentinde Sel

İtalya'nın iki kentinde aşırı yağışlar etkili oldu. Milano ve Como'da sel ve taşkınlar meydana geldi.

İtalya'nın İki Kentinde Sel
İtalya’nın Milano ve Como kentlerinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

Milano'da kent merkezinden geçen Seveso Nehri'nin taştığı ve taşkın sebebiyle çok sayıda caddenin su altında kaldığı belirtildi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala kentte durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Milano yakınlarındaki Como'da da aşırı yağışlar sebebiyle pek çok caddenin taşkınlardan etkilendiği ve kırsal kesimlerde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

DHA

İtalya
