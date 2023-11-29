Güllerin arasındaki gizli kalemi 3 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş...

IQ testleri genellikle sıkıcı ve kapsamlı olabilir. Ancak zeka oyunları, zeka seviyenizi test etmenin heyecan verici bir yoludur. Bu resimdeki soruyu bakalım 3 saniyede kimler çözebilecek.

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Güllerin arasındaki gizli kalemi 3 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş...

RESİMDEKİ GİZLİ KALEMİ BULABİLİR MİSİN? Bu zeka oyunu resimli bulmacada bir demet gül görebilirsiniz. Güzel çiçeğin saplarını ve yapraklarını yapabilirsiniz. Resimde güllerin yanı başka bir nesne daha var. Gelişen teknoloji ile birlikte, zeka oyunları da hayatımızın bir parçası haline geldi. İnternet üzerinde birçok farklı zeka oyunu bulunuyor ve bu oyunlarda, insanların görüş açısında düşünmeleri ve problem çözmelerinin seçilebileceğine yardımcı oluyor. Bu içeriğimizde, görme yeteneğinizi test edecek bir zeka oyunundan bahsedeceğiz.

Bu zeka oyunu, gizli kalemi bulmanızı sağlar. Verilen süre içerisinde, gizli kalemi bulmanız ve dahi geliştirmenizi kanıtlamanız gerekiyor. Bu oyun, sadece eğlenceli bir zaman geçirmenizi sağlayacak, aynı zamanda zeka seviyenizi de ölçmenize yardımcı olacak.

Kalemi bulmak için 3 saniye var.

Zamanınız başladı!

Güllerin arasındaki gizli kalemi 3 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş... - Resim : 1

GİZLİ KALEMİ TESPİT ETTİN Mİ?


Zeka oyunları, indirme yeteneği ve geniş kapsamlı muhakeme geliştirmeleri geliştirilmiş olarak geliştirilmiş mükemmel bir ruh hali yükselticidir. Kısacası zeka oyunları sizi daha akıllı ve keskin yapar. Bu nedenle bunları günlük olarak çözdüğünüzden emin olun.

Testi çözemeyenler için işte zeka bulmacasının cevabı

Güllerin arasındaki gizli kalemi 3 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş... - Resim : 2


Kaynak: Karar.com

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