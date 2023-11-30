Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor

Tavuk suyuyla yapılan bulgur pilavı, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olmanın yanı sıra, geleneksel pilav tariflerine farklı bir tat katmaktadır. Tavuk suyunun zengin protein, vitamin ve mineral içeriği vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamaya yardımcı olurken, bulgurun düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin dengede tutulmasına katkı sağlar. Ayrıca lif açısından da zengin olan bulgur, sindirim sistemimizin düzgün çalışmasına destek olur. Tavuk suyuyla yapılan bulgur pilavı, içerdiği protein sayesinde kas ve dokuların onarımına yardımcı olurken, vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan bu tarif, özellikle beslenme konusunda dikkatli olanlar için ideal bir seçenektir.

LEZZETLİ BULGUR PİLAVININ TARİFİ

BULGUR PİLAVININ TARİFİ

Tavuk Suyuyla Bulgur Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

3 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz (zaten tavuk suyunda tuz olduğu için az koyuyoruz)

3 yemek kaşığı yağ



HAZIRLANIŞI

Bulgurumuzu yağda kavuruyoruz, tuzunu ekliyoruz.

Daha sonra kaynayan tavuk suyumuzu üzerine ekliyoruz.

Suyunu çekene kadar pişiyoruz. Servise hazır Afiyet olsun.

BULGUR PİLAVININ YANINA EN İYİ NE GİDER?

Öncelikle bulgur pilavı, kırmızı et, tavuk veya sebzelerle birlikte servis edilebilir. Ancak yanına ekleyeceğiniz yiyeceklerin lezzeti, pilavın tadını tamamlayacak nitelikte olmalıdır.

Bulgur pilavının yanına en iyi gidecek yiyeceklerden biri, Türk mutfağının diğer bir lezzeti olan kuru fasulyedir. Kuru fasulye, bulgur pilavının tamamlayıcısı niteliğindedir ve birlikte servis edildiğinde doyurucu bir öğün elde edilir.

Bir diğer seçenek ise, yoğurtlu patlıcan kebabıdır. Yoğurtlu patlıcan kebabı, bulgur pilavı ile mükemmel bir uyum sağlar. Yoğurtlu sosu ile birlikte servis edilen patlıcan kebabı, hem hafif hem de lezzetli bir seçenektir.

Bulgur pilavının yanına tercih edebileceğiniz diğer yiyecekler arasında, cacık, turşu veya domates salatası gibi hafif ve ferahlatıcı seçenekler yer alır.

Fotoğraflar: Youtube.com