Kilosu 200 ile 300 TL'den satılıyor! Manisalı üreticiler hasat için bahçeye indi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaş olarak satılması zor olan cennet hurmasını kurutarak satan üreticiler bu yöntem ile ek gelir elde etti. Yaşken kilosu 20 liradan satılan cennet hurmasının kurusu 200-220 liradan satılıyor. İç pazarda da alıcı bulan cennet hurmasının kurusu ihracata da gönderiliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi başta olmak üzere Salihli, Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerindeki yayla mahallelerinde farklı meyveler yetiştiren çiftçiler, alternatif ürün olarak cennet hurması yetiştirmeye başladı.

İlk ürünlerini 10 yıl önce alan üreticiler, üretimi hızla artırdı. Bölgede yaklaşık 1500 dönüm araziden 650 ton ürün alan çiftçiler, meyveyi taze olarak pazarlamakta sıkıntı yaşadı. Üzüm, kayısı, incir ve domatesin kurutularak pazarlanmasını örnek alan üreticiler, cennet hurmasında da bu yöntemi uyguladı.

Hasat sezonuyla birlikte bahçeden toplanan meyveler kabukları dikey bir şekilde soyularak bu iş için geliştirilen özel seralarda tellere asılıyor. Cennet hurmaları yaklaşık 40 günde kuruyor. 5-7 kilogram yaş meyveden 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor. Yaşken kilogramı 20 liradan satılan cennet hurmasının kurusu, kilogramı 200 ila 220 liradan alıcı buluyor.

Kurutulması sayesinde raf ömrü de uzayan cennet hurması iç pazarın yanı sıra ihracata da gönderiliyor.