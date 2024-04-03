Tarkan: Yeni albümü bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum

Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz ay yeni albüm müjdesi geldi.

Tarkan, "Ortadan kayboldu" iddiaları üzerine "Merhabalar, nasılsınız? 'Ya bu Tarkan'a ne oldu yine, kayıplara karıştı' diyorsunuzdur değil mi? Valla harıl harıl çalışıyorum. Yeni şarkıları, albümü sizlere, bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin yetişecek yüzdük kuyruğuna geldik, bitmek üzere. Çok da güzel bir albüm geliyor bence. Tabii takdir size kalmış ama bence seveceksiniz" dedi.