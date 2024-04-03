Anya Taylor Joy'dan "İki yıl önce gizlice evlendim" itirafı

Oynadığı 'The Queen's Gambit' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Anya Taylor Joy gizlice evlendiğini itiraf etti. 27 yaşındaki ünlü yıldız, müzisyen Malcolm McRae ile 1 Nisan 2022'de evlendiğini söyledi.

Instagram'dan paylaşım yapan Anya Taylor Joy; "İki yıl önce, 1 Nisan günü, New Orleans'tan en iyi arkadaşımla gizlice evlendim. O günün büyüsü sonsuza kadar varlığımın her hücresine kazındı. İkinci yılımız kutlu olsun aşkım" diye yazdı.

McRae de kendi Instagram hesabından paylaştığı kutlama mesajında; "Seni şimdi seviyorum, daima seveceğim ve bu hiç bitmeyecek" ifadesini kullandı.

İKİ YIL SAKLADILAR

Çift, ilişkilerini uzun süre gizli tutmuştu. İlk kez Mayıs 2021'de başlayan ilişkilerinin ardından 1 Nisan 2022'de evlenen ikili hakkında, evlenmelerinden üç ay sonra evlendikleri şeklinde duyuma dayandırılan haberler çıkmıştı. Ancak çift, evlilik haberini iki yıl boyunca doğrulamamıştı.