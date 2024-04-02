Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Cüneyt Özdemir'den açıklama: "Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım."