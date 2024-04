Marilyn Monroe'nun mezarının yanı açık artırmada satıldı: "Yanında olmanın hayalini kurmuştum"

İkonik oyuncu Marilyn Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının yanı geçtiğimiz haftalarda satışa çıktı. Yıldızın mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede 195 bin dolara satıldı.

NTV'den Merve Girgin'in haberine göre, Beverley Hills'te yaşayan yatırımcı Anthony Jabin, Monroe'nun yanında olmanın "hep hayalini kurduğunu" söyledi. Mezarın yanını satın alan Jabin, aynı zamanda Monroe'ya ait olan bir mayoyu ve Hugh Hefner'ın eski yatağını da satın aldı.

36 yaşında hayatını kaybeden Monroe'nun mezarı, Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'a da oldukça yakın. Monroe'nun 1962'deki ölümünden sonra eski kocası Joe DiMaggio, onun için Westwood Village'da özel bir cenaze töreni düzenledi. Playboy'un kurucusu Hefner'ın daha sonra aktörün yanındaki bir mezarlığa defnedilmesi planlandı.

2009'da Hefner, Los Angeles Times'a "Marilyn'in yanında sonsuzluğu geçirmek, vazgeçilemeyecek kadar tatlı" demişti. 2017'de ölen Hefner'in 1992'de yerini garanti altına almak için 75.000 dolar harcadığı biliniyor.

EŞYALARI DA SATILDI

Julien’s Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırmada Monroe'nun pembe Pucci elbisesi 325 bin dolara satıldı. Yıldızın Elizabeth Arden markalı ruju ise 65 bin dolara alıcı bulurken Hefner'ın ceketi 13 bin dolara satıdı.

Monroe kariyeri boyunca Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot ve How to Marry a Millionaire gibi yapımlarda rol aldı.